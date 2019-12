Nieuw onderzoek naar hulpverlening rond zaak-Papenheim

Er komt een nieuw onderzoek naar de hulpverlening aan de nu 24-jarige Joël S., die vorige week werd veroordeeld voor doodslag op de Amerikaanse studente Sarah Papenheim. De Rotterdamse wethouder Sven de Langen (volksgezondheid) beloofde de gemeenteraad woensdag op zoek te gaan naar een instantie die een dergelijk onderzoek kan uitvoeren, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

S. werd veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging, omdat hij zijn 21-jarige huisgenote op 12 december vorig jaar tientallen stak, waardoor ze kwam te overlijden.

In een eerder onderzoek van de Zorgconsul werd vorige maand geconcludeerd dat de gewelddadige dood van Papenheim hulpverleners niet valt te verwijten. Die zouden zorgvuldig zijn omgegaan met meldingen over de dreigende situatie met S.

De advocaat van de moeder van Papenheim pleitte woensdag in de raad voor het nieuwe onderzoek, omdat de Zorgconsul had geweigerd de verklaringen van de hulpverleners in het strafdossier in te zien.