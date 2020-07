Nieuw onderzoek naar eeuwenoude graven onder Binnenhof

Er komt een nieuw onderzoek naar de historische graven onder het Binnenhof. Onder de oude Hofkapel, de plek waar nu de Eerste Kamer zetelt, liggen mogelijk nog resten van Johan van Oldenbarnevelt, de man die geldt als een van de grondleggers van de Nederlandse staat en ruim vier eeuwen geleden werd onthoofd op het Binnenhof.

Van Oldenbarnevelt werd na een jarenlange machtsstrijd met prins Maurits van Oranje beschuldigd van verraad en vervolgens geëxecuteerd. Zijn resten werden bijgezet in de Hofkapel, maar die werd in de negentiende eeuw afgebroken.

„Johan van Oldenbarnevelt was een zeer belangrijke historische persoon. Dat staat buiten kijf”, zegt minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur). „Dat zie je bijvoorbeeld ook aan de vernieuwde Canon. Daarin heeft Johan van Oldenbarnevelt een eigen venster gekregen.” Het onderzoek is volgens haar „van groot historisch belang”.

Het is allerminst zeker dat resten van Van Oldenbarnevelt worden gevonden, denkt het ministerie van Onderwijs, gezien de „verschillende verbouwingen en herordeningen van de graven”. Daar komt bij dat er momenteel geen DNA-materiaal is aan de hand waarvan eventuele resten van Van Oldenbarnevelt zouden kunnen worden geïdentificeerd.

Maar „historici en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geven aan dat we sowieso interessante vondsten zullen aantreffen van bijzondere personen over een periode van 500 jaar”, aldus de minister.

SP-Kamerlid Ronald van Raak pleit al langer voor het onderzoek, en is blij dat het er komt. „Van Oldenbarnevelt wilde ons land tot een eenheid maken, maar die eenheid niet van bovenaf afdwingen, zoals Maurits van Oranje dat probeerde”, zegt hij. „Johan wilde juist meer vrijheid van denken en vrijheid van religie, zodat ook minderheden hun plek zouden kunnen vinden in ons land. Ik ben erg blij met dit historische onderzoek, onze grootste staatsman hoort niet in een vergeten kelder te liggen.”

De komende maanden wordt het onderzoek uitgewerkt. Naar verwachting zal het tot eind 2021 duren. Wanneer er begonnen wordt met graven, is nog niet bekend.