„Nieuw onderzoek burnpits Afghanistan nodig”

Er moet nieuw en onafhankelijk onderzoek komen naar de vuilverbranding op de militaire kampen tijdens de missie in Afghanistan. Defensie zou dat in gang moeten zetten, omdat eerdere onderzoeken hiernaar volgens jurist Ferre van de Nadort niet kloppen. Tientallen (oud-)militairen hebben zich bij hem gemeld, omdat ze denken dat ze ziek zijn geworden door de verbranding van medisch en ander materiaal in zogeheten burnpits, kuilen in de open lucht.

Volgens de jurist werden tijdens de missie wel ovens neergezet om spullen te verbranden, maar die werkten niet of niet goed. Het merendeel van de 48 melders werkt niet meer bij Defensie. Ze hebben volgens de jurist onder meer hart- en vaatziekten, longziekten en aandoeningen aan het maag-darmkanaal en dit trad vaak opeens op en op een relatief jonge leeftijd. Van de Nadort wil dat Defensie als werkgever zijn verantwoording neemt en de kwestie goed oppakt en daarmee niet te lang wacht.

Het ministerie van Defensie heeft zelf geen weet van militairen die kanker zouden hebben opgelopen door vuilverbranding op missie in Afghanistan. Het departement heeft geen klachten ontvangen, zei minister Ank Bijleveld vrijdag toen bekend werd dat militairen hebben aangeklopt bij de jurist. Ze wees erop dat indertijd al is onderzocht of er schadelijke stoffen vrijkwamen „en toen bleek er niks aan de hand”.

Bijleveld roept gedupeerden zich op „zich bij Defensie te melden, dan kijken we natuurlijk serieus daarnaar. Dat is zoals het hoort. Maar ik moet er op dit moment van uitgaan dat de metingen goed waren.”

De krijgsmacht werkt inmiddels niet meer met de verbrandingskuilen. Het afval van militaire missies in het buitenland wordt nu afgevoerd door onderaannemers.

In de Verenigde Staten laait de kwestie hoog op. Tal van Irak- en Afghanistanveteranen zijn naar de rechter gestapt omdat giftige rook uit de burnpits hen ziek zou hebben gemaakt. Maar tot dusver vingen ze bot.