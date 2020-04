Nieuw normaal voor april: 0,6 graden warmer

April is zo’n 0,6 graden warmer geworden in vergelijking met de vorige meetperiode, van 1981 tot 2010. Het nieuwe normaal voor de aprilmaand is volgens Weeronline 9,8 graden.

In de dertig jaar vanaf 1981 was de gemiddelde temperatuur in maart nog 9,2 graden. Ten opzichte van de meetperiode daarvoor (van 1951-1980) is de temperatuur 1,8 graden gestegen.

De zon is in april ook vaker gaan schijnen. Tegenwoordig schijnt de zon gemiddeld 196 uur. Tussen 1981 en 2010 was dat nog 178 uur (+18 uur) en vergeleken met de periode 1951-1980 schijnt de zon gemiddeld 36 uur meer.

Wat betreft neerslag zijn er geen grote verschillen met de afgelopen jaren. Gemiddeld valt in april sinds 1971 over het land 41 millimeter regen. Ook het aantal dagen met lichte vorst is met vier dagen niet veranderd.