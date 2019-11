Nieuw nationaal ziekenhuis voor Curaçao

Op Curaçao gaan vrijdag alle patiënten van het Sint Elisabeth Hospitaal over naar een nieuw nationaal ziekenhuis, het Curaçao Medical Center (CMC). Dat gebeurt via een speciale bovengrondse tunnel met airconditioning.

Naar de opening van het nieuwe ziekenhuis, oorspronkelijk gepland voor 2015, wordt op het eiland al lang uitgekeken. Het ziekenhuis is 164 jaar geleden opgericht door Nederlandse kloosterzusters, maar is nu oud en kent door geldgebrek veel problemen.

Pas donderdagavond laat kon groen licht gegeven worden voor de overgang van de patiënten, vanwege problemen met de telefoonlijnen. Die werden op het laatste moment gerepareerd. Eerder bleken de laatste laboratoriumtesten naar de hygiëne in het CMC in orde. Voorlopig blijven nog drie afdelingen in het oude ziekenhuis operationeel.

In de lokale politiek wordt voorlopig nog gediscussieerd over de hoge kosten voor het CMC, die grofweg 100 miljoen euro (200 miljoen Antilliaanse gulden) hoger uitvielen dan de begrote 200 miljoen euro. Nederland heeft de eerste 200 miljoen euro via een obligatielening tegen gunstige voorwaarden geleend aan Curaçao.