Nieuw logo voor Woord en Daad

Woord en Daad heeft een nieuw logo. Dat meldt de stichting op haar website.

Het nieuwe logo staat symbool voor ”samen” en ”verbinden”. Deze kernwoorden sluiten aan bij de missie van Woord en Daad, zo valt te lezen in de toelichting op de site. „Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in de strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief.”

Het oude logo zal geleidelijk plaatsmaken voor het nieuwe. „In 2018 zult u ons oude logo nog wel eens tegenkomen op ons drukwerk. Want we willen duurzaam omgaan met onze materialen en maken zoveel mogelijk onze oude voorraden op.”