Nieuw lieveheersbeestje in Nederland

In de buurt van Roermond in Limburg is een voor Nederland uniek lieveheersbeestje gevonden. Het gaat om een soort die in zuidelijker streken vaak voorkomt, maar die tot nu toe nooit in Nederland was gezien, aldus EIS Kenniscentrum Insecten vrijdag. De kever heeft de naam zwervend lieveheersbeestje gekregen.

Een waarnemer vond het lieveheersbeestje op een kruldistel in de buurt van Roermond. Hij en andere waarnemers herkenden het beestje niet als een in Nederland bekende soort. De meeste noordelijke vindplaats van de kever tot nu toe was bij Worms in Duitsland, 300 kilometer zuidelijker dan Limburg.

Bij nader onderzoek op de vindplaats zijn tientallen exemplaren van het zwervend lieveheersbeestje gevonden, net als larven en poppen. Dat betekent volgens EIS dat de soort zich al in Nederland heeft voortgeplant en mogelijk hier blijft. Vermoedelijk zijn de zuidelijke kevers eind juni op een zeer warme luchtstroom vanuit Zuid-Europa meegekomen naar Nederland. Er waren eerder geen aanwijzingen dat de soort oprukte naar noordelijker streken.