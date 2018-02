Nieuw leven voor Campus in Kerkrade

De Campus in Kerkrade wordt, als de gemeenteraad op 7 maart akkoord gaat, na een grondige herstelbeurt weer in gebruik genomen. In 2005 werd dit indertijd grootste bouwproject uit de geschiedenis van de gemeente Kerkrade opgeleverd, maar al vlak daarna werden scheuren in wanden ontdekt. In 2012 gelaste burgemeester Jos Som sluiting van het complex toen het aantal scheuren fors bleek te zijn toegenomen.

Het gemeentebestuur ziet inmiddels weer mogelijkheden om het gebouw, waarin onder meer scholen waren gevestigd, nieuw leven in te blazen.

Experts denken dat het gebouw toch veilig is mits er bouwkundige verbeteringen worden aangebracht, zoals een betere verankering van wanden en vloeren en het aanbrengen van nieuwe coating op vloeren.

„We werken al jaren aan een oplossing voor de Campus”, zei wethouder Jo Bok. „Het was een ingewikkeld en complex dossier. Ik ben blij dat er nu weer toekomst is voor dit prachtige multifunctionele gebouw”.