Nieuw landelijk meldpunt in aanpak tegen uitbuiting kinderen

Er komt een nieuw landelijk meldpunt in de aanpak tegen uitbuiting van minderjarigen. Hiertoe slaan CoMensha en Terre des Hommes de handen ineen, melden de organisaties dinsdag.

Samen lanceren ze het landelijk Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen. Het huidige WATCH-meldpunt van Terre des Hommes gaat in het nieuwe meldpunt op. Het meldpunt is met name bedoeld voor bezorgde burgers, slachtoffers zelf en bijvoorbeeld hulpverleners die nader onderzoek naar vermoedens van uitbuiting willen laten verrichten.

CoMensha is een coördinatiecentrum tegen mensenhandel, Terre des Hommes strijdt wereldwijd tegen kinderuitbuiting. Volgens de organisaties zijn minderjarige slachtoffers van seksuele en criminele uitbuiting nog steeds slecht in beeld. Dit komt volgens hen mede doordat slachtoffers en burgers met vermoedens van uitbuiting moeizaam de juiste weg naar hulpinstanties vinden. Ook heeft de politie niet altijd genoeg capaciteit om alles te onderzoeken.

Bij het meldpunt, aldus de organisaties, kan „laagdrempelig, veilig en desnoods anoniem om advies worden gevraagd en kan men doorverwezen worden naar de juiste instanties”.