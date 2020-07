Nieuw instituut Sapiens ‘snelkookpan’ voor groene ideeën

Op de Amsterdamse Zuidas komt volgend jaar een „creatief centrum” waar jonge professionals uit verschillende disciplines zich gaan bezighouden met grote vraagstukken over onze leefomgeving, zoals de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Het centrum genaamd Sapiens heeft kenmerken van een denktank, maar ook van een laboratorium, een museum en een werkplaats. Het is een initiatief van Naturalis Biodiversity Center, Vrije Universiteit Amsterdam, architectenbureau MVRDV en ontwikkelaar EDGE.

Sapiens moet een soort ‘snelkookpan’ worden waar wetenschappers, kunstenaars, ambtenaren en medewerkers van bedrijven samenwerken aan projecten „die onze planeet verbeteren”. Tegelijkertijd is het publiek er welkom en worden bezoekers aan het denken gezet door tentoonstellingen, debatten en lezingen.

Het ambitieniveau is hoog. Sapiens wil naar eigen zeggen „versnelling brengen in oplossingen voor kwesties die op dit moment maatschappelijke aandacht vragen, zoals het klimaat, biodiversiteit, armoedebestrijding, mobiliteit, stedelijke omgeving, financiering van nieuwe steden, andere gebouwen, vervoer, voedsel, schoon drinkwater, schone oceanen en financieringsinstrumenten”.

Het is de bedoeling dat Sapiens in het najaar van 2021 van start gaat. De oprichters zoeken in de tussentijd partners om mee samen te werken en roepen jonge professionals op zich aan te melden voor het platform.

„In Sapiens kunnen we samen werken aan oplossingen. Met de wetenschap kunnen we ver komen, maar we hebben de praktijk nodig om het waar te maken”, legt directeur Edwin van Huis van Naturalis Biodiversity Center uit.