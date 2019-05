Nieuw graf voor 40 ‘arme’ Arnhemmers

Veertig Arnhemmers die tussen 14e en 19e eeuw zijn begraven in het centrum van de Gelderse hoofdstad hebben maandag een nieuw gezamenlijk graf gekregen. Hun skeletten werden samen met botresten van zo’n duizend anderen twee jaar geleden opgegraven bij grondwerkzaamheden. De meeste skeletten zijn nu nog voor tien jaar uitgeleend aan de Universiteit Leiden om studenten te leren archeologisch botonderzoek te doen.

Op de opgegraven resten wordt uitgebreid onderzoek gedaan. Gebleken is dat de overledenen een arm, ruw en zwaarbelast leven hebben geleid. Botbreuken en aantasting van gewrichten tonen dat aan. Ook zijn de meeste overledenen tussen de 36 en 49 jaar, wat volgens de archeologen jonger is dan toen gebruikelijk.

De doden lagen op al lang verdwenen begraafplaatsen bij de Eusebiuskerk en een klooster. De blootgelegde begraafplaats bij de kerk lag aan de schaduwkant. Onderzoekers nemen aan dat aan die kant „niet de meest welgestelde personen” werden begraven.

De Eusebiuskerk is jarenlang aan de buitenkant gerestaureerd. Nu wordt gewerkt aan de binnenkant. Archeologen vinden daar opnieuw skeletten en botresten. Onderzoek op de botten moet uitwijzen of de betere begraafplekken in en buiten de kerk inderdaad voor de gegoede burgerij waren.