Nieuw gemeentehuis voor Alblasserdammers

Inwoners van Alblasserdam kunnen vanaf dinsdag weer terecht in het gerenoveerde gemeentehuis voor hun paspoort, rijbewijs en andere documenten. Diezelfde dag gaat het Raadhuisplein op de schop, gevolgd door de omliggende straten.

Het Alblasserdamse gemeentehuis is bijna twee jaar dicht geweest voor een ingrijpende renovatie en restauratie die bijna negen miljoen euro kostte.

„Het pand was sterk gedateerd en voldeed niet meer aan de eisen die aan een hedendaags kantoorgebouw worden gesteld”, zegt gemeentevoorlichter Annelies van den Dool.

Het ging om zaken rond Arbo, veiligheid, duurzaamheid en het binnenklimaat, maar ook de voorzieningen op het gebied van informatie en communicatie moesten worden aangepast.

Dinsdag trekt de gemeentewinkel als eerste in het opgeknapte pand. Op de begane grond kunnen de inwoners terecht voor hun paspoort, rijbewijs en andere papieren. De vier balies van vroeger hebben plaats gemaakt voor een receptie en twee balies.

Scheepsbouw

„Nieuw is de gastvrouw of gastheer die de bezoekers ontvangt”, zegt de gemeentevoorlichter. „Tijdens kantooruren is is er altijd een allround medewerker aanwezig die op de hoogte is van de gang van zaken binnen de gemeente en de andere organisaties die gebruik maken van het gemeentehuis.”

Zoals bibliotheek AanZet, Leerwerkbedrijf Smile en een steunpunt van de politie. „Die nemen hun intrek na 2 juni. Alles volgens de corona-richtlijnen van het RIVM. De Rederij biedt bovendien onderdak aan de ambtenaren en ook de raads- en commissievergaderingen worden er straks weer gehouden.”

De Rederij is de nieuwe naam voor het gemeentehuis. „Die is gekozen samen met alle partijen die gebruik maken van het pand. Het is een verwijzing naar de scheepsbouw waarmee Alblasserdam al meer dan twee eeuwen onlosmakelijk is verbonden. Tegelijkertijd past de naam bij het voormalige gemeentehuis dat ook de nodige verwijzingen naar de scheepsbouw heeft. De robuuste bouwmassa herinnert aan de scheepshallen van weleer, de buitenlampen doen denken aan scheepslampen. En in het pand is de Alblasserdamse aanpakkersmentaliteit voelbaar. De Rederij is een plek waar mensen en activiteiten straks moeten samenkomen.”

Het nieuwe gemeentehuis moet volgens Van den Dool vooral ook een gemeenschappelijke plek worden voor de inwoners van Alblasserdam. „Een plek waar iedere Alblasserdammer welkom is om te lezen, te studeren, te werken of te vergaderen. Maar ook om gewoon een kopje koffie te drinken of gezellig een praatje te maken.”

Opening

Op de dag dat De Rederij open gaat, begint het tweede deel van het project: de aanpak van het Raadhuisplein en de straten rond het gemeentehuis.

Van den Dool: „Het huiskamergevoel van De Rederij wordt voortgezet op het aangrenzende plein. Het plein krijgt een gezellige sfeer met veel groen, leuke zitjes en sfeervolle verlichting. Het nu nog open en lege plein wordt een gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud met ruimte om kleine evenementen te organiseren.”

In november moet al het verbouwingswerk zijn afgerond.

Dan staat ook de officiële opening gepland voor zowel het nieuwe plein als het gemeentehuis.