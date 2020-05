Nieuw gemeentehuis Vijfheerenlanden hoeft geen paleis te zijn

Het nieuwe gemeentehuis van Vijfheerenlanden moet sober, efficiënt en duurzaam zijn. Dat zei burgemeester Sjors Fröhlich, nadat de raad voor het eerst over het nieuwe pand had gesproken.

Vijfheerenlanden snakt naar een centrale werkplek voor haar ambtenaren. Sinds de fusie op 1 januari 2019 wordt er gewerkt in de voormalige gemeentehuizen van Leerdam, Vianen en Meerkerk. De raadsvergaderingen vinden plaats in de verbouwde raadszaal van Meerkerk.

Die aanpak zorgt voor verspilling van tijd en geld. „De huidige situatie is lastig en kostbaar”, zei waarnemend burgemeester Lokker toen hij in november 2019 afscheid nam van Vijfheerenlanden. Lokker sprak destijds de voorkeur uit voor een grondige verbouwing van het Leerdamse stadskantoor.

Zijn opvolger Fröhlich hield zich qua locatiekeuze op de vlakte, maar liet tijdens zijn eerste nieuwjaarstoespraak wel weten dat hij de organisatie zo snel mogelijk op één locatie wil huisvesten. „Werken in drie gemeentehuizen is niet handig. En het is verspilling. Er staan ruimtes leeg, er moeten drie gebouwen onderhouden worden, afspraken lopen in de soep en het werkt nu eenmaal beter als je je collega’s in de buurt hebt.”

Vorige week bogen de politici zich over een voorstel voor een nieuw onderkomen moet worden gekozen. „Het moet geen duur en luxueus paleis worden”, vond CDA’er Van der Spek. Hij drong aan op enige spoed. „Anders lopen we het gevaar dat de locatie inzet van de verkiezingen wordt.”

SGP-voorman Geluk stelde vast dat de locatiekeuze gevoelig ligt. „Maar kwaliteit is belangrijker dan de tijdsplanning. Wij pleiten voor een goed proces, zodat er straks een voorstel ligt dat breed gedragen wordt.”

GroenLinks-leider Van Doorn benadrukte dat het gemeentehuis geen visitekaartje van de gemeente hoeft te worden. „Ons visitekaartje is het landschap. Elk miljoen dat we uitsparen op het gemeentehuis kunnen we gebruiken voor ons landschap, of onze dorpshuizen.”

Anderen pleitten ervoor om rekening te houden met het ‘nieuwe werken’ door de coronacrisis. „Ambtenaren werken vaker thuis, de bezettingsgraad van het gemeentehuis is straks misschien maar 50 procent. Laten we niet te groot bouwen”, adviseerde VVD-er Van der Leun. Maar volgens burgemeester Fröhlich leiden de ontwikkelingen er niet toe dat kantoren kleiner uitgevoerd kunnen worden. „We moeten blijvend rekening houden met die anderhalve meter.”

Alle fracties steunden het streven om te komen tot één werkplek voor de ambtelijke organisatie. Wel pleitten diverse woordvoerders ervoor om in meerdere kernen servicepunten te realiseren om zo de dienstverlening aan de inwoners te waarborgen.

Het streven is dat de raad over ongeveer een jaar beslist waar het nieuwe gemeentehuis komt.