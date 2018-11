Nieuw gedenkteken op heide bij Ede voor luchtlanding in 1944

Op de Ginkelse Heide bij Ede komt een nieuw markeringspunt dat herinnert aan de luchtlanding van geallieerde parachutisten voor de Slag om Arnhem in september 1944.

Dat hebben burgemeester en wethouders van Ede dinsdag besloten. Het is de bedoeling dat dit ‘landmark’, zoals het in de plannen wordt genoemd, volgend jaar september wordt onthuld bij de 75ste herdenking van de luchtlanding. De geallieerde strijdkrachten landden op de Ginkelse Heide met de opdracht de Rijnbrug in Arnhem te ontzetten. Op de grond is zwaar en tevergeefs strijd geleverd om de Duitse troepen in de regio te verdrijven.

Op de Zuid-Ginkel staan ter herinnering aan de luchtlanding een bescheiden monument en een gedenksteen. De verbinding met andere plekken en verhalen rondom de Tweede Wereldoorlog ontbreekt nu echter, menen b en w. Zij willen daarom een nieuwe blijvende en tastbare herinnering die de luchtlading ook plaatst in de bredere context van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het beseffen en beleven van vrijheid, vrede en democratie.

Het landmark zal niet alleen de locatie markeren, het kan ook een startpunt zijn „in een robuust netwerk met verbindingen naar andere bijzondere verhalen en plekken rondom onze militaire geschiedenis”, aldus het college. In de regio Ede-Arnhem-Nijmegen besteden gemeenten, de provincie en andere betrokkenen veel aandacht aan het zogenoemde ‘herinneringstoerisme’ rond de Tweede Wereldoorlog, musea, monumenten, begraafplaatsen en het sporenrijke landschap.