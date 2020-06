Nieuw fregat stoomt met vertraging binnen

De Koninklijke Marine krijgt met twee jaar vertraging twee nieuwe fregatten. Een maatje meer dan de huidige.

Ze zijn dan toch in aantocht. Volgens planning stomen vanaf 2027 twee nieuwe M-fregatten bij de zeestrijdkrachten binnen. Belangrijkste taak is de bestrijding van vijandelijke onderzeeboten. Wereldwijd.

De marine schaft daarvoor speciaal nieuwe torpedo’s aan, te lanceren vanaf het schip of vanuit een NH-90-boordhelikopter. De fregatten krijgen verder een systeem om vijandelijke torpedo’s te misleiden. Op termijn volgen nog anti-torpedo-torpedo’s.

De twee nieuwe fregatten (5500 ton) zijn 10 meter langer dan hun voorgangers (3300 ton), maar krijgen minder manschappen: 110 in plaats van 160. De schepen bieden wel veertig bedden extra voor bijvoorbeeld mariniers of gespecialiseerde eenheden.

De nieuwe oorlogsschepen vervangen de huidige M-fregatten die ongeveer tot de draad versleten zijn. Nederland schaft samen met België vier M-fregatten aan. Twee voor hier, twee voor daar. Damen Schelde Naval Shipbuilding bouwt de schepen. Het prijskaartje –een slordige 1 tot 2,5 miljard euro– is nog staatsgeheim.

De marine moet nog even geduld hebben. De ontwerpfase kost meer tijd dan gedacht, meldt staatssecretaris Barbara Visser. Nederland krijgt het eerste fregat in 2027, België in 2030.