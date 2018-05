Nieuw fietspad langs Romeinse plekken

Wandelaars en fietsers kunnen vanaf woensdag de geschiedenis beleven op de zogeheten Limesroute en op het Romeinse Limespad. De routes volgen de grens van het toenmalige Romeinse Rijk van Katwijk tot Nijmegen langs meer dan veertig historische plekken zoals het oude fort ‘Nigrum Pullum’ (Zwammerdam), Castellum Hoge Woerd (De Meern) en Museum Het Valkhof (Nijmegen).

De Limesroute is een langeafstandsfietsroute van 200 kilometer, die in zes deelroutes kan worden gefietst. Het Romeinse Limespad is een lange-afstand-wandelpad (LAW) van 275 kilometer, dat is opgedeeld in etappes van vijf kilometer. Van zowel de fietsroute als het wandelpad is een gids verschenen. Ook is het mogelijk om gps-tracks van de wandel- en fietsroutes online te downloaden.

„De Romeinen zijn de grondleggers van de westerse beschaving. Dat willen we graag zichtbaar en beleefbaar maken”, zegt Joep Naber, directeur van Wandelnet, een van de initiatiefnemers. „Deze routes laten je op verschillende Limes-plekken in de Romeinse tijd stappen. Dat is een bijzondere ervaring, ter plekke de geschiedenis herleven”, voegt gedeputeerde Josan Meijer van de provincie Gelderland toe.