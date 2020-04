Nieuw donorregistratiesysteem mogelijk later van start

Het nieuwe donorregistratiesysteem dat op 1 juli dit jaar in zou gaan, wordt mogelijk uitgesteld. Dat zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdagavond in het coronadebat in de Tweede Kamer.

De minister zegt dat de voorlichtingscampagne tijdelijk stilligt. In het nieuwe systeem worden mensen die geen keuze maken, automatisch aangemerkt als iemand zonder bezwaar tegen orgaandonatie.

Het mogelijke uitstel van de wet die dat regelt, heeft volgens de minister alles te maken met de drukte rondom het coronavirus.

Over het nieuwe systeem was veel te doen, en er was het kabinet veel aan gelegen om aan de invoering een langdurige voorlichtingscampagne vooraf te laten gaan. Alle mensen binnen het ministerie die daarmee zijn belast hebben nu hun handen vol aan de coronacrisis, aldus De Jonge.

De nieuwe Donorwet, van de hand van D66-Kamerlid Pia Dijkstra, kwam met de hakken over de sloot door de Tweede en begin 2018 ook door de Eerste Kamer.