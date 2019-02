Nieuw datum-warmterecord De Bilt

Aan het begin van de middag liep het kwik op tot 16,8 graden in De Bilt. Daarmee is het officieel de warmste 27 februari sinds het begin van de metingen, meldt Weeronline. Het vorige record stond op 16,3 graden en werd gemeten in 2003.

Daarmee regent het warmterecords in De Bilt. Ook op 16, 25 en 26 februari werd een officieel warmterecord gevestigd. Over heel 2018 gebeurde dat 14 keer. Ook buiten De Bilt was het regelmatig raak: liefst 29 van de 34 KNMI-meetstations behaalden een maandrecord.

Na woensdag lijkt er geen nieuw warmterecord te komen. Kouder en regenachtiger weer ligt in het verschiet. Met 9 tot 13 graden wordt het een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Woensdag zelf wordt het met 15 graden in het noorden en 19 in het zuiden nog prachtig weer.