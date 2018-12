Nieuw dak voor Sint-Jan in Den Bosch

De Sint-Jan in Den Bosch krijgt in de volgende onderhouds- en restauratiecyclus (2022-2028) een nieuw dak. Het oude dak van de kathedraal is aan vervanging toe, laat de stichting Nationaal Monument Sint-Jan dinsdag weten. Bij storm vallen leien uit de dakbedekking. Ook breken er steeds meer versleten leien.

De restauratie van het dak is volgens de stichting een megaoperatie. Vicevoorzitter Harry Cox schat de kosten op enkele miljoenen euro’s. Het nieuwe dak gaat naar verwachting ongeveer tachtig jaar mee.

De bouw van de Sint-Jan is begonnen rond 1350 en heeft decennia geduurd. De laatste grote restauratie werd in 2010 afgerond en sindsdien vindt er nagenoeg voortdurend onderhoud plaats.

Geld voor het nieuwe dak moet nog ingezameld worden. De stichting hoopt onder andere op subsidies en donaties.