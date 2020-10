Nieuw dagrecord: 7393 coronabesmettingen in een etmaal

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 7393 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is een dagrecord. Voor het eerst komt het aantal besmettingen boven de 7000 uit. Op maandag meldde het instituut 6844 positieve tests.

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vestigde dinsdag ook een record. In Amsterdam en omstreken werden 850 nieuwe besmettingen geregistreerd, het hoogste aantal binnen een etmaal in heel Nederland. Rotterdam-Rijnmond meldde maandag 847 positieve tests en Utrecht dinsdag 840.

Amsterdam telde zelf het afgelopen etmaal 737 nieuwe besmettingen.

In Rotterdam-Rijnmond werd het virus aangetroffen bij 796 mensen, onder wie 426 uit Rotterdam. In Den Haag testten 352 inwoners positief en in de gemeente Utrecht kwamen 305 besmettingen aan het licht.

De regio’s Brabant-Zuidoost, Gelderland-Midden, Hollands Midden, Midden- en West-Brabant en Twente hadden dinsdag meer dan 300 besmettingen.

In het afgelopen etmaal zijn ook 111 ziekenhuisopnames en 34 sterfgevallen gemeld, maar die informatie komt soms met vertraging binnen.

Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn 188.876 mensen in Nederland positief getest. Vermoedelijk gaat Nederland over een paar dagen door de grens van 200.000 vastgestelde besmettingen. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger, omdat niet iedereen met corona-achtige klachten is getest. Bijna 13.500 patiënten werden in een ziekenhuis opgenomen en van meer dan 6600 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

Amsterdam telt in totaal ruim 19.000 besmettingen, Rotterdam ruim 14.000 en Den Haag ruim 10.000. In totaal hebben 34 gemeenten meer dan duizend positief geteste inwoners.

