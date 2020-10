Nieuw coronadashboard in de maak om uitbraken te voorspellen

De Technische Universiteit Eindhoven gaat een nieuw coronadashboard ontwikkelen voor het voorspellen van coronabrandhaarden. Daar heeft de universiteit een half miljoen euro subsidie voor gekregen van ZonMW, een door de overheid ingesteld subsidiefonds voor onderzoek naar zorg en gezondheid.

Het nieuwe dashboard moet zorgen dat besmettingshaarden sneller in beeld gebracht kunnen worden. De basis voor het signaleren van besmettingen is de COVID Radar-app van het Leids UMC, die al sinds april middels vragenlijsten informatie verzamelt over de verspreiding van het virus. De informatie uit de app wordt door het onderzoeksteam gecombineerd met mobiliteitsdata uit telefoons. Zo kan beter bepaald worden hoe besmettingen zich verspreiden. Ook moet met de gegevens per regio ingeschat worden waar mogelijk besmettingshaarden gaan ontstaan.

Volgens projectleider Nelly Litvak kan het nieuwe dashboard „de verspreidingsrisico’s van het ene naar het andere gebied vrij nauwkeurig vaststellen. Burgemeesters van veiligheidsregio’s zouden daarmee een mogelijke lokale besmettingsgolf kunnen zien aankomen en tijdig maatregelen kunnen nemen.” Ook de Universiteit Utrecht, de Universiteit Twente, dataspecialist Mezuro en IT-bedrijf ilionx werken aan het project mee.

De veiligheidsregio’s Groningen en Twente gaan direct aan de slag met het dashboard, om de wetenschappers van commentaar te voorzien. „De eerste prototypes kunnen daarmee ontwikkeld worden met een zo optimaal mogelijke gebruikerservaring”, aldus de TU Eindhoven. Over drie maanden moet een testversie van het nieuwe dashboard klaar zijn.