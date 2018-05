Nieuw college Ede: Geen koopzondag in Bennekom

De koopzondagregeling in de gemeente Ede blijft ongewijzigd. Winkelopenstelling op zondag in Bennekom is daarmee voorlopig niet aan de orde. Dat blijkt uit het nieuwe bestuursakkoord dat de fracties van ChristenUnie, CDA, GemeenteBelangen, VVD en GroenLinks donderdag hebben gepresenteerd.

„Over verruiming van de winkeltijden verschillen de coalitiepartijen fundamenteel van standpunt”, zo staat er in het akkoord. „We hebben besloten de komende vier jaar de bestaande winkelopenstelling, ook die op zondag in de bebouwde kom van Ede, te handhaven. Deze openstelling wordt niet verruimd naar andere delen van de gemeente Ede.”

Winkels in de kern Ede mogen elke zondag tussen 12.00 en 17.00 uur geopend zijn. Een kleine meerderheid in de Edese gemeenteraad maakte dat drie jaar geleden mogelijk. Ondernemers in Bennekom hebben er meermalen op aangedrongen dat zij ook de mogelijkheid krijgen om op zondag open te gaan. Met name eigenaren van supermarkten zouden dat graag willen. Zij zien nu dat Bennekommers op zondag hun boodschappen doen in Ede of Wageningen.

In de verkiezingsprogramma’s spraken de meeste partijen zich dit voorjaar uit voor winkelopenstelling op zondag in Bennekom. Alleen de christelijke partijen zijn tegen. Bij het referendum dat de gemeente in 2015 over de koopzondag hield was een nipte meerderheid van de Bennekommers tegen winkelopenstelling op zondag. Die tegenstanders woonden echter vooral in de buurtschap De Kraats, analyseerde de VVD destijds. In het dorp Bennekom zelf was wel een meerderheid voor.