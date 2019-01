Nieuw bestaan voor oude loods uit Goes

In het Nederlands Openluchtmuseum neemt de Arnhemse burgemeester Marcouch deze donderdag Loods Goes in gebruik. De voormalige showroom van landbouwvoertuigen is de afgelopen maanden omgebouwd tot evenementenlocatie.

Het uit circa 1910 stammende stenen gebouw was ooit eigendom van het Zeeuwse bedrijf Massee, dat handelde in landbouwmachines. Sales- en eventmanager Paul van Zeist (37) van het museum stond aan de basis van de verbouwing tot evenementenlocatie.

Waarom deze gedaanteverwisseling?

„Begin jaren tachtig raakte het pand in verval. Het onkruid groeide tot de nok. Het stond tegenover het station van Goes, maar moest verdwijnen vanwege de aanleg van een rondweg. De gemeente heeft het gebouw gekocht en aan het Openluchtmuseum geschonken. Wij hebben het gedemonteerd en in ons museum opnieuw opgebouwd.

Tientallen jaren deed het dienst als onderkomen voor een deel van onze landbouwwerktuigencollectie. Vandaag begint het aan zijn derde leven.

We hebben de loods aangepast aan de eisen van nu, maar met oog voor de oorspronkelijkheid ervan. De hele buitenkant, met uitzondering van de achtergevel, bleef intact maar het interieur is geschikt gemaakt voor het houden van symposia, congressen en recepties.”

Wat is de meerwaarde van Loods Goes voor het Openluchtmuseum?

„De loods stond al in het hart van ons terrein. Nu het is gemoderniseerd wordt het echt het kloppend hart. Het was al een mooi pand met een mooi verhaal. De firma Massee speelde destijds een belangrijke rol bij de modernisering van de Zeeuwse landbouw. Loods Goes past in de context van de mechanisatie en industrialisatie van Nederland.”

Wat is er veranderd?

„Het gebouw is helemaal up-to-date op het gebied van duurzaamheid. Er zit vloerverwarming in en klimaatbeheersing, het dak is geïsoleerd en in de voorgevel is isolatieglas aangebracht. Het industrieel-ambachtelijke karakter komt terug in een roestig afgewerkte bar die de sfeer ademt van een oud opzichtershuisje. Daarbovenop staat een fraai uitgelichte oude trekker. Daarmee geven we het verhaal van deze loods door aan volgende generaties.”

Heeft het Openluchtmuseum meer ‘Zeeuwse’ attracties?

„Lang geleden hoorde je weleens de klacht dat het verhaal van Zeeland niet werd verteld in ons museum. Daarin is zeker verandering gekomen. We hebben een Noorse noodwoning van na de ramp, dus we vertellen ook het watersnoodverhaal uit 1953. En tot de collectie behoort ook een protestants kerkje uit het Zeeuwse dorp ’s-Heerenhoek.”

