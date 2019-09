Nieuw archeologisch rijksmonument bij Amerongen

Een terrein van circa 12 hectare tussen Amerongen en Elst, in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, is aangewezen als archeologisch rijksmonument. Aanwezige restanten van grafheuvels en raatakkers, die door de eeuwen heen goed bewaard zijn gebleven, duiden op bewoning in de prehistorie.

Algemeen directeur Susan Lammers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Jasper Kuipers, provinciehoofd Utrecht van eigenaar Staatsbosbeheer, onthullen morgen een informatiepaneel. „Dit erfgoed van onze vroege voorouders ligt goed verscholen in het landschap. Velen lopen er argeloos aan voorbij. Nu is het verhaal te lezen, letterlijk en figuurlijk en zo krijgt een wandeling door het bos ook een educatief tintje”, aldus Lammers en Kuipers.

De oudst bekende bewoning van het gebied dateert volgens de RCE vanaf 2500 voor Christus. Toen werden er grafheuvels opgeworpen, waarin mensen begraven werden die zeer waarschijnlijk een belangrijke positie hadden in de gemeenschap. Vanaf ongeveer 1100 voor Christus tot in de Romeinse tijd (12 tot 400) bewerkten boeren het land in raatakkers, vierkante of rechthoekige akkertjes waarop primitieve graansoorten als emmertarwe en spelt werden verbouwd. Mogelijk dienden ook toen grafheuvels als laatste rustplaats.