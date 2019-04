Niets loos in gangenstelsel Utrecht

De politie heeft in de Utrechtse J.P. Coenstraat geen illegale zaken aangetroffen in een ondergronds gangenstelsel. De politie, brandweer en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) deden daar dinsdag onderzoek naar aanleiding van klachten van omwonenden over een onverklaarbare kleilucht.

Bij het doorzoeken van een leegstaande woning trof men een doodlopende gang van 18 meter aan die via de kruipruimtes onder diverse woningen doorliep. De brandweer pompte eerst water weg, waarna de EOD met een robot de ondergrondse ruimte onderzocht.

Uit die speurtocht blijkt volgens de politie vooralsnog dat er niets loos is.