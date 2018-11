Niets gevonden bij graven in zaak Willeke Dost

De politie heeft maandag tijdens graafacties naar het lichaam van Willeke Dost op een perceel in Koekange niets gevonden. De politie zocht daar met een graafmachine op twee plekken naar het meisje dat in 1992 verdween. De politie zocht op een perceel in de Drentse plaats, ver achter de boerderij waar het meisje woonde in een pleeggezin.

Er is in totaal 240 vierkante meter grond afgegraven, zei Hugo van Klaveren, hoofd dienst regionale recherche Noord-Nederland. Het graven werd rond 15.00 uur gestaakt. Een archeoloog heeft geconstateerd dat tot op de afgegraven diepte de grond niet verstoord is geweest. „Deze plek gaat ons geen antwoorden geven in de vermissingszaak.” Het coldcaseteam blijft wel actief.

Er werd gegraven op aanwijzing van twee mannen, Jan Huzen en Ab Bruintjes. Huzen meent dat de politie dieper had moeten graven. „De grondradar gaf een object aan op ongeveer 1,8 meter diep. Ze zijn maar tot zestig centimeter gegaan”, zei hij na afloop kijkend naar het gat. Bruintjes is teleurgesteld maar vindt wel dat de politie goed werk heeft geleverd. „Hier zijn we klaar, maar het zoeken stopt niet.”

Huzen en Bruintjes dreigden zelf te gaan graven nadat de politie dat aanvankelijk had geweigerd. Bruintjes woont in Koekange en volgt de zaak al jaren. Huzen raakte enkele jaren terug bevriend met de tante van Willeke en vroeg via social media om tips. Een getuige zag in 1992 vlak na de verdwijning van Willeke mensen op het perceel graven. Eerder sloegen speciale zoekhonden- aan op deze plek. Ook een grondradar zag verstoringen.

Willeke Dost verdween in januari 1992 en woonde destijds bij het pleeggezin. De pleegmoeder en -broer werden in 2010 enige tijd aangehouden omdat ze verdacht werden van betrokkenheid bij haar verdwijning. Justitie besloot die zaak in december 2011 te sluiten. In 2012 probeerde een tante van Willeke Dost alsnog vervolging van de pleegmoeder en -broer af te dwingen, maar dat mislukte.

In 2010 is er ook op het perceel gegraven. Toen is ook onder de vloer van de woning gezocht. Tot op de dag van vandaag is er niets gevonden van het sinds 1992 vermiste meisje.