Niet Vincent maar Theo van Gogh op foto

Een foto waarvan altijd werd gedacht dat Vincent van Gogh erop stond geportretteerd, blijkt toch niet van de kunstschilder te zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat het op de afbeelding uit circa 1866 om zijn jongere broer Theo moet gaan, maakte het Van Gogh Museum bekend.

Een illusie minder voor het museum, want er waren slechts twee portretfoto’s van de kunstenaar (1853-1890) bekend. Van Gogh hield er niet van om gefotografeerd te worden: hij noemde het een „doods medium” in een van zijn brieven, zei onderzoeker bij het museum, Teio Meedendorp. Nu blijft er dus één portret van hem over, gemaakt op negentienjarige leeftijd.

De foto van de, zoals werd verondersteld, dertienjarige Vincent dook in 1957 op in een tentoonstelling in het Duitse Essen. De Belgische Van Gogh-onderzoeker Mark Edo Tralbaut dacht destijds dat het om de beroemde kunstschilder ging. Het portret verscheen vervolgens in duizenden publicaties.