„Niet te veel grote boodschappen doen”

De problemen met de toevoer van water in delen van Friesland heeft, voor zover bekend, niet tot enorme problemen geleid bij zorginstellingen. In sommige gevallen vergde het echter wel wat aanpassingen van het personeel.

In het Sneker woonzorgcentrum voor ouderen Ielânen leidt het tekort aan water nog niet tot onoverkomelijke problemen. Volgens de verpleging is er voldoende water in flessen aanwezig om alle bewoners te voorzien. „Het is alleen wel lastig voor het bezoek dat langskomt”, aldus een medewerkster. „We kunnen ze geen koffie aanbieden, maar schenken in plaats daarvan dan maar fris of alcoholische dranken.”

Het enige knelpunt zijn vooralsnog de toiletten die niet meer doorspoelen. „Dat is natuurlijk niet zo fris. Ik hoop dat niet al te veel mensen vandaag een grote boodschap moeten doen.”

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek ondervond geen enkele last van de storing. „We konden het opvangen omdat we zelf een grote tank met water hebben”, aldus een woordvoerster. „Deze is nog vol de helft gevuld. Er is ook nog wel toevoer van water, maar het komt met veel lagere druk uit de kraan. De tank wordt tussendoor dan ook nog gewoon bijgevuld, zij het wat langzamer dan normaal.”

Bij de Jumbo in Sneek leidden de problemen met het water niet tot grote problemen of drukte van mensen die water in flessen kwamen inslaan. Wel, zo zegt een medewerker, was het soms wat lastiger met schoonmaken. En er kwam iemand een fles water halen voor zijn dieren.