Niet staken, wel actievoeren: in Damwoude bakken de leerkrachten pannenkoeken

Zo’n 4200 scholen hielden donderdag hun deuren dicht. Ook vrijdag leggen leerkrachten hun werk neer om aandacht te vragen voor het oplopende lerarentekort en de hoge werkdruk. Niet alle docenten staan echter achter de staking. Nogal wat scholen vragen daarom op hun eigen manier aandacht voor de problemen in het onderwijs. Drie initiatieven.

Kijkje in de klas

De deuren van vier Barneveldse locaties van De Drieslag, stichting voor basisonderwijs en kinderopvang, stonden donderdag wijd open. Niet alleen de eigen leerlingen, maar ook veertig tieners van het Barneveldse Johannes Fontanus College zetten er die dag een voet over de drempel.

De scholieren, die volgend jaar examen doen, volgden een presentatie over werken in het onderwijs, woonden lessen bij en kregen een bon voor een patatje bij een lokale snackbar. Directeur Gert van der Rhee: „We willen jongeren graag enthousiasmeren voor het mooie beroep van leerkracht.”

Door de stakingen wordt het onderwijs in een kwaad daglicht gesteld, vindt Van der Rhee. „Scholieren gaan denken: je moet niet in het onderwijs werken, want daar is het salaris laag en de werkdruk hoog. Het werken met kinderen is echter prachtig.”

Aan de salariëring van leerkrachten heeft het kabinet veel goedgemaakt, meent Van der Rhee. „Een starter in het primair onderwijs verdient nu een mooi salaris. Daar zit het probleem niet.” De oplopende lerarentekorten vindt de directeur daarentegen wel problematisch. Hoewel De Drieslag afgelopen jaar „met veel kunst-en-vliegwerk” de formatie rondgekregen heeft, zijn dit schooljaar toch klassen naar huis gestuurd. Er was voor hen geen leerkracht beschikbaar. „Waardeloos, dat wil je niet”, verzucht Van der Rhee.

Extra geld lost niet alle problemen in het onderwijs op, meent de directeur. „We kampen met een imagoprobleem; dat is niet zomaar met een zak geld te reparen.”

Personeelsontbijt

Staken lost de problemen in het onderwijs niet op, vindt Linda de Haan, juf van groep 3 en 4 op Christelijk Kindcentrum De Schaapskooi in Wezep. De staking helemaal onopgemerkt voorbij laten gaan, was voor de leerkrachten van de school echter ook geen optie. „We willen graag een structurele oplossing voor de hoge werkdruk en hebben grote zorgen over het tekort aan goedgeschoolde leerkrachten. Daar moeten we aandacht voor vragen.”

De Haan organiseerde daarom samen met collega’s een ontbijt voor de leerkrachten. „We beginnen de dag zo in alle rust en hebben tijd om elkaar ook eens wat aandacht te geven. Daar komt het op gewone dagen door de drukte niet altijd van.”

De lessen op De Schaapskooi begonnen daarom donderdag om kwart over negen, drie kwartier later dan gebruikelijk. „Als we helemaal dicht zouden gaan, zouden ouders daar behoorlijk last van ondervinden. Dat willen we liever niet. Op deze manier maken we ook duidelijk dat er echt iets moet gebeuren”, vindt De Haan.

Jonge collega’s vinden hun baan vaak zwaar, merkt de juf. „Ze weten niet of ze dit werk wel hun hele leven willen blijven doen.” Dat probleem speelt volgens De Haan echter niet alleen onder starters. „Ook oudere leerkrachten vragen zich af of ze hun baan nog tot hun pensioen volhouden. Dat vind ik echt zorgelijk.”

De Haan is blij met de extra gelden die er al gekomen zijn. „Maar krijgen we die volgend jaar ook? We hebben echt een structurele oplossing nodig.”

Les van pa of ma

Niet de juffen en meesters, maar de ouders staan vrijdagmiddag voor de klas op de protestants-christelijke basisscholen De Bron en De Fontein in het Friese Damwoude. De leerkrachten houden een oogje in het zeil en bakken pannenkoeken. Slogan van de actie: ”De minister is uitgebakken, maar wij nog lang niet”.

Trynke Dag is directeur van beide scholen. „Wij doen niet mee met de staking, omdat we niet willen dat de ouders daarvan de dupe zijn. We maken ons echter wel grote zorgen over de onderwijskwaliteit en het lerarentekort.”

De beide scholen wilden daarom de stakingsdagen niet onopgemerkt voorbij laten gaan en nodigden ouders uit een uurtje les te komen geven. „We hebben op die oproep veel leuke reacties ontvangen. Zo komt bijvoorbeeld een moeder die verpleegkundige is iets vertellen over haar beroep.”

Het lerarentekort vormt ook een probleem op de scholen waar Dag directeur is. Vooral het vinden van goede vervangers is lastig. „Gelukkig zijn op onze school de juffen en meesters niet vaak ziek.”

Het zou mooi zijn als er extra geld naar het onderwijs gaat, vindt Dag. Dat zou volgens haar vooral aan werkdrukverlagende en kwaliteitsverhogende middelen, zoals extra handen in de klas, besteed moeten worden. De directeur vindt het jammer dat door de stakingen een negatief beeld over een baan in het onderwijs ontstaat. „Lesgeven is prachtig. Dat moeten we uitdragen. De leerkrachten doen hier met veel plezier hun werk.”

Onderwijstaking kan jongeren beeld geven van sector waarin het vooral tobben is