Niet meer zorgen na tramaanslag Utrecht

Nederlanders zijn zich niet veel meer zorgen gaan maken over terrorisme na de aanslag in en rond een tram in Utrecht in maart van dit jaar. Uit een flitspeiling kort na de aanslag bleek wel dat de zorgen iets waren toegenomen ten opzichte van kort voor de terreurdaad (62 procent, was 58 procent), maar vorig najaar lag dat percentage nog op 67.

De Nationaal Co├Ârdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meet geregeld de invloed die Nederlanders voelen van de dreiging van terrorisme. In het dagelijks leven laat 59 procent zich niet door terreurdaden be├»nvloeden.

Zorgen over spanningen tussen bevolkingsgroepen en extremisme spelen met beide 29 procent een veel minder grote rol. Ruim een derde van de Nederlanders acht de kans enigszins of zeer waarschijnlijk dat ze zelf betrokken raken bij een aanslag. Een op de tien zegt daarom locaties te mijden waar hij zich onveilig voelt.