„Niet meer overlast door bezuiniging op ggz”

Uitgaven aan de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn de laatste jaren gestegen, terwijl medewerkers van de ggz-crisisdienst minder vaak in actie kwamen. Dat meldt de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland vrijdag op basis van eigen gegevens. Volgens de organisatie nemen de cijfers het beeld weg dat bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg leiden tot meer overlast door ‘verwarde personen’.

Dat beeld wordt volgens Zorgverzekeraars Nederland „soms geschetst in de media”. Maar cijfers op basis van declaraties die bij de verzekeraar zijn ingediend, vertellen een ander verhaal, zegt de organisatie. Zo zijn de uitgaven aan de volwassenen-ggz gestegen van 3,2 miljard euro in 2013 tot 3,5 miljard euro in 2017. De ggz-crisisdienst kwam in 2013 nog 70.000 keer in actie, in 2017 was dat 60.000 keer.