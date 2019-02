Niet mínder maar méér motorclubs door aanpak

De strenge aanpak van omstreden motorclubs, de zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's), lijkt vooralsnog een averechts effect te hebben. Het aantal leden en clubs in Nederland neemt niet af, maar is de afgelopen twee jaar toegenomen, in sommige regio's zelfs fors zoals Brabant en Zeeland, zo schrijft BN/DeStem.

Kleine, nieuwe motorclubs waarvan leden volgens justitie mogelijk betrokken zijn bij zware criminaliteit, schieten er als paddenstoelen uit de grond. Dat bevestigen politie, bestuurders en bronnen in de mc-wereld aan de krant.