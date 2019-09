‘Niet langer verplicht hand schudden met arts’

Een gespecialiseerde arts en zijn of haar patiënt hoeven elkaar straks niet meer persoonlijk op de poli te ontmoeten om de zorg vergoed te krijgen door de verzekering. De verplichting verdwijnt per 1 januari uit de regels voor de medisch-specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De regel sluit niet meer aan bij de huidige praktijk, zegt de autoriteit.

„Nu leidt de regel er toe dat patiënten soms onnodig naar de polikliniek komen voor een gesprek met de arts, terwijl een digitaal consult ook voldoende kan zijn”, aldus de organisatie. Het is aan de dokter om te bepalen of dat ook echt zo is of dat de patiënt toch maar beter langs kan komen. Het consult moet aan de voorwaarden voldoen die ook gelden voor een persoonlijk gesprek en de zorgverlener krijgt er ook hetzelfde voor betaald.

De NZa wil af van „verplicht handjes schudden” aan het begin van een behandelperiode of bij hervatting of controle na een pauze van meer dan honderd dagen. De autoriteit voerde de regel ooit in om zorgvuldigheid te waarborgen. „Met de huidige digitale toepassingen is de regel niet meer van deze tijd. In sommige gevallen is het juist in het belang van de patiënt om het gesprek met de arts bijvoorbeeld via telefoon of e-mail te voeren. Dit bespaart de patiënt reistijd en energie.”