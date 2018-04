Niet in college: SGP Ede presenteert 10-puntenplan

Meedoen in het nieuwe college zit er voor de SGP, de grootste partij in Ede, niet in. Om te laten zien dat ze zeker niet bij de pakken gaat neerzitten, heeft de raadsfractie een ’10-puntenplan’ gepresenteerd, dat de komende jaren voor haar richtinggevend zal zijn. Ze daagt alle partijen, “maar vooral de collegevormende partijen”, uit daarbij aan te haken.

Het stoort de SGP dat in de collegevorming tot tweemaal toe een blokkade is opgeworpen tegen een college waarin alle drie grootste partijen - SGP, CU en CDA – zouden deelnemen. “Bewust is een scheiding en tegenstelling gecreëerd tussen christelijk en niet-christelijk. Die opstelling verstoort niet alleen de verhoudingen in de gemeenteraad, maar juist ook onder de burgers in geheel Ede. Dat is zorgelijk en ronduit stuitend”, aldus fractievoorzitter Nico van der Poel en raadslid Arnold Versteeg. “De vraag kan gesteld worden in hoeverre je democratisch bent als je op deze wijze blokkades oplegt. Nog afgezien van het feit dat de seculiere partijen één raadszetel meer hebben, en dus 1/39e groter zijn dan de drie christelijke partijen samen.”

Tot de tien punten in het SGP-plan behoren een betrokken en betrouwbare overheid, zondagsrust (geen koopzondag in Bennekom en andere dorpen; geen zondagsrust-verstorende evenementen), omzien naar elkaar (ouderen krijgen vanaf hun 75e levensjaar bezoek waarbij geïnformeerd wordt naar hun welzijn en welstand), jeugd en gezin (coaches bij (v)echtscheidingen om jeugdigen niet nog meer de dupe te laten worden) en vitale dorpen. “Wij vervolgen onze weg met overtuiging: christelijk, constructief en consistent”, aldus de SGP-fractie.