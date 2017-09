Niet iedereen krijgt hogere koopkracht

De koopkracht van de meeste huishoudens gaat er volgend jaar ietsje op vooruit, zo blijkt uit de Miljoenennota 2018. Het kabinet trekt 425 miljoen euro uit om het inkomen van kwetsbare groepen bij te spijkeren. Maar niet iedereen profiteert. Volgens het koopkrachtplaatje kan 82 procent van de huishoudens volgend jaar op een plusje rekenen. Dat betekent dat 18 procent er niet op vooruit gaat.

Miljoenennota en troonrede waren dinsdag voorzichtig van toon. Het kabinet is immers demissionair en staat op het punt het veld te ruimen voor zijn opvolger. Het kan dus geen grootscheepse nieuwe maatregelen meer nemen. In de politieke reacties klinkt hiervoor begrip door.

„Dit is een bijzondere situatie omdat we in afwachting zijn van een nieuw kabinet,” zegt het CDA, dat samen met VVD, D66 en ChristenUnie onderhandelt over de vorming van Rutte III. Ook de VVD wijst op de noodzaak van een snelle formatie „zodat we er voor kunnen zorgen dat meer mensen de vooruitgang ook in hun eigen portemonnee gaan merken”. D66-leider Alexander Pechtold hoopt dat het nieuwe kabinet straks alle mensen kan laten profiteren van de huidige voorspoed. En Gert-Jan Segers van de ChristenUnie: „Dingen toezeggen is nu lastig, dat kan pas met het regeerakkoord in de hand. Maar het is evident dat we zorg moeten dragen voor de middengroepen, die zwaar hebben geleden in de crisis.”

Vooral de oppositie is ongeduldig. PVV-leider Geert Wilders wijst op een begrotingsoverschot van 6 miljard volgend jaar. Dat geld moet volgens hem „terug naar de burgers”. „Het is geld van de burger, niet van Rutte.” Ook volgens de SP zien veel mensen niets terug van het geld dat de overheid over heeft. „Jarenlang hoorden we dat er bezuinigd en ingeleverd moest worden: het was crisis”, aldus partijleider Emile Roemer. Volgens hem is het nu tijd voor afschaffing van het eigen risico, meer agenten op straat en verlaging van de huren. „Het is nu tijd om te bouwen.” Ook GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver wil dat het eigen risico in de zorg snel omlaag gaat.

De PvdA, nu nog regeringspartij, maar binnenkort in de oppositie, is vooral blij met de 270 miljoen voor basisschoolleraren die het kabinet op haar aandringen heeft uitgetrokken,. Ook is zij tevreden dat „ouderen en mensen met een uitkering erop vooruit gaan”.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën noemde bij het aanbieden van het koffertje aan de Tweede Kamer de overheidsfinanciën ‘kerngezond’. Het gaat nu veel beter dan toen dit kabinet aantrad, zei hij.