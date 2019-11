Niet iedereen blij met komst Hof van Veere

Zorgt de komst van een nieuw, groot recreatiepark in Zeeland voor een verkeersinfarct rond het Veerse Meer? Een investeringsmaatschappij treft voorbereidingen voor de bouw van Hof van Veere, een resort aan het Veerse Meer dat 87 hectare beslaat.

Als alles volgens plan verloopt, opent Hof van Veere in 2023 zijn poorten. De reacties op de plannen zijn verdeeld. Veel verkeer naar en van het park zal straks via de doorgaande route in Arnemuiden gaan, vreest Karel Dingemanse. De Arnemuidenaar zette een handtekeningenactie op touw tegen de bouw van het park. Ook in de naburige dorpen Lewedorp en Wolphaartsdijk wordt het fors drukker.

Het luxe vakantieresort dat projectontwikkelaar Driestar aan de oevers van het Veerse Meer laat bouwen moet een ruim opgezet oord worden met heel veel groen. De bijna duizend vakantievilla’s zullen er niet dicht op elkaar staan. Naast voorzieningen, zoals een zwembad, restaurants en winkels, realiseert Driestar aan de rand van het resort ook een voor iedereen toegankelijk natuurgebied van circa 14 hectare met een bos en kreken.

Faillissement

Hof van Veere heeft een voorgeschiedenis. Er ís aan het Veerse Meer al een vakantiepark: Waterpark Veerse Meer. Dit park was opgezet door de laatste eigenaar van camping De Witte Raaf, een camping die al 47 jaar bestond. Hij ging in november 2015 failliet en kon daardoor zijn park niet afbouwen. Het terrein ligt er nu verlopen bij. Op de camping staan verouderde huisjes en stacaravans.

„In 2018 vroegen de curator en de gemeente Middelburg of wij er belangstelling voor hadden om het park over te nemen”, vertelt directeur Gerro Vonk van Driestar. „In december dat jaar hebben we het park voor 17 miljoen euro overgenomen van de curator, de schuldeisers en de gemeente Middelburg, waar Arnemuiden onder valt.”

Driestar stelde wel als voorwaarde dat ze het park in oppervlakte flink mocht uitbreiden: van 57 naar 87 hectare. De investeringsmaatschappij wil er nu 800 vakantievilla’s, honderd vakantieappartementen (bouwhoogte maximaal vier lagen) en nog eens vijftig appartementen voor personeel van het resort realiseren.

Knelpunten

„Het bestemmingsplan maakt het mogelijk maximaal 1335 toeristische overnachtingsplekken te realiseren”, aldus directeur Vonk. „Dat vonden wij niet nodig. We kijken heel goed wat het landschap aankan.”

Het resort is vanaf de snelweg bereikbaar via Arnemuiden of het naburige Lewedorp. Het is nu al erg druk in Arnemuiden en de verkeersdoorstroming daar kent meerdere knelpunten, weet dorpsbewoner Dingemanse. Hij verzamelde 13.000 handtekeningen tegen het project. „De kwaliteit van de leefomgeving en de leefbaarheid worden door een verdere toename van de verkeersstroom aangetast.”

Als het vakantiepark straks volgeboekt is, heeft het meer inwoners dan Arnemuiden zelf, reageert iemand op parkveersemeer.nl, de actiewebsite van Dingemanse. Arnemuiden telt ruim 5000 inwoners.

Zowel Vonk als verantwoordelijk wethouder Chris Simons (VVD) erkent dat de komst van het park voor meer verkeer zorgt en dat dit om een oplossing vraagt. „Maar we moeten ons realiseren dat dit probleem zich ook had voorgedaan als Waterpark Veerse Meer niet failliet was gegaan”, meent Vonk.

Een ingeschakeld onderzoeksbureau zegt dat Hof van Veere de al bestaande verkeersknelpunten in de omgeving niet heel sterk zal doen verergeren. „Zonder de ontwikkeling van het park zullen deze knelpunten zich ook voordoen”, concluderen de onderzoekers. Ze hebben uitgerekend dat het resort plaatselijk zorgt voor een toename van het verkeer met zo’n 300 auto’s per etmaal.

Simons vertelt dat de gemeente omwonenden en belanghebbenden betrekt bij het zoeken naar een oplossing door deze maand op een reeks bijeenkomsten met hen in gesprek te gaan.

Zondagsrust

Eind volgend jaar moet de Middelburgse gemeenteraad het bestemmingsplan voor het gebied vaststellen. Driestar hoopt daarna de bouwvergunningen te kunnen aanvragen. Het vakantiepark moet in het voorjaar van 2023 geopend worden.

Fractievoorzitter Paul Moens van de SGP Middelburg volgt de ontwikkelingen op de voet. „Wij zien ook liever dat hier een volwaardig vakantiepark komt dan dat alles verpaupert en we blijven zitten met een onafgebouwd, rommelig park”, zegt hij. „Maar voor de verkeersdrukte moet samen met de bevolking een oplossing worden gevonden met waarborging van de zondagsrust in Arnemuiden.”

