Niet heel druk in bos en natuur, wel in sommige winkelsteden

Het mooie weer heeft op veel plekken in het land toch mensen naar buiten getrokken. Niet overal is het zaterdagmiddag heel druk, en op sommige locaties bleef het zelfs tegen de verwachting in rustig. Maar in enkele binnensteden loopt wel veel winkelend publiek en houdt niet iedereen voldoende afstand. Zoals in Leeuwarden, waar het echt te druk is, meldt de handhavingsdienst rond 15.00 uur. De gemeente roept iedereen om weg te blijven als het niet dringend nodig is om naar het centrum te gaan.

Ook in het centrum van Leiden zijn zoveel mensen dat het moeilijk is om 1,5 meter afstand te houden. Blijf thuis, zoek een minder drukke plek of kies een minder druk tijdstip, zegt de Veiligheidsregio. In de binnenstad van Eindhoven was het eveneens druk met winkelend publiek. Op het Centraal Station in Amsterdam proberen NS en politie te voorkomen dat er te veel mensen op de trein naar Zandvoort willen stappen.

In bossen en andere natuurgebieden is het zaterdag halverwege de middag niet buitengewoon druk, volgens woordvoerders van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. „Het is druk, maar niet te druk. Ik krijg geen signalen dat er dingen misgaan. En het lijkt erop dat mensen zich aan de regels houden”, zegt de woordvoerder van Natuurmomenten.

Haar collega van Staatsbosbeheer meldt veel fietsers, wandelaars en vissers, en „opvallend veel mensen die aan het picknicken waren”, vooral rond Almere en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. „Het is druk maar er ook zijn plekken waar het opvallend rustig is”, zegt zij. Ook bij Staatsbosbeheer bestaat de indruk dat de recreanten zich over het algemeen aan de vanwege het coronavirus geldende regels houden.

De gemeente Enschede sluit vanaf maandag het overgrote deel van de parkeerterreinen voor en achter het Diekmanterrein en op het Spaansland. Jongeren veroorzaken er veel overlast. Het gaat onder andere om zwerfvuil, geluidsoverlast, gebruik van lachgas en autoraces. Handhavers en politie hebben al verschillende malen waarschuwingen en boetes uitgedeeld. Het gebied is echter uitgestrekt waardoor het lastig beheersbaar is.