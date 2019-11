Niet harder dan 100. Wat vinden automobilisten langs A1?

Gas terug. In de strijd tegen stikstof mogen we voortaan op snelwegen overdag niet harder dan 100 kilometer per uur, werd dinsdag bekend. Wat vinden automobilisten langs de A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort van die maatregel?

Rogier Kamer (43) uit Amersfoort, consultant:

„Ik vind het een uitstekend plan. Op plekken waar je 120 of 130 mag, haal je die snelheid nu al vaak niet. Omdat het te druk is. Ik hoop dat de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur ook leidt tot minder ongelukken. Als mensen zeggen dat ze veel later op hun werk komen door de verlaging van de maximumsnelheid, dan wil ik dat eerst nog wel eens zien. Ik geloof dat verhaal niet zo.”

Koerier (32) uit Voorthuizen:

„Wat een belachelijke maatregel. Ik ga me natuurlijk niet houden aan de nieuwe maximumsnelheid van 100. Ik hou de flitspalen goed in de gaten. Jaarlijks leg ik zo’n 50.000 kilometer af. Als koerier ben ik een hardrijder. Anders kom ik niet op tijd. Laat de regering de automobilist met rust laten en maatregelen nemen tegen stikstof uitstotende fabrieken en vliegtuigen.”

Britt Das (27) uit Amsterdam, werkzaam in de entertainmentsector:

„Als deze maatregel goed is voor het milieu: lekker doen. De wereld moet door. Ik rijd soms in een auto van het werk. Privé heb ik geen auto, meestal reis ik per trein. Als mensen dagelijks ver moet rijden om op hun werk te komen, zal het niet heel fijn zijn als ze voortaan langer over die reis gaan doen. Maar ja, we moeten het milieu sparen. Wat moet, dat moet.”

Man (50) uit Apeldoorn:

„Ik kan me wel iets bij de verlaging van de maximumsnelheid voorstellen. Het is een kwestie van gewenning. Op reis naar mijn werk in Nijmegen rijd ik vaak al niet harder dan 100. Iedereen zal een offer moeten brengen om het milieu te sparen. Zo simpel ligt het. We moeten ook denken aan de volgende generaties.”

Floris van Helvoort (42) uit Amersfoort, it’er:

„Prima, deze maatregel. Het is nodig om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. Verlaging van de maximumsnelheid maakt het veiliger op de weg. Honderd vind ik hard zat. Hoe langzamer je rijdt, hoe meer tijd je hebt om te reageren. Je komt uitgeruster op je werk, als je rustig rijdt.”

Jan Willem (32) uit Barneveld, vertegenwoordiger en eerder trucker:

„Ik denk dat deze maatregel meer files gaat veroorzaken. Auto’s komen minder snel om vrachtwagens heen en daardoor kunnen opstoppingen ontstaan. Ik zie het nut niet in van dit soort maatregelen. Ze zijn totaal niet nodig. Vroeger maakten ze zich druk om zure regen en daar hoor je nu ook niets meer van.”

Man (58) uit Amersfoort, rijksambtenaar:

„De verlaging van de maximumsnelheid is een goede maatregel. Dat gescheur op de snelweg is nergens voor nodig. Ook bespaar ik brandstof als ik wat minder snel rijd. Ik ga regelmatig van Amersfoort naar Apeldoorn. Of ik nu 120 of 130 zou rijden: het maakt weinig uit. Het scheelt misschien een paar minuten.”

André van der Veer (62) uit Tiel, werkzaam in de telecombranche:

„Ik heb geen problemen met de maatregel. Ik haal nu al niet de 110. Ik neem de tijd, mijn reisuren worden uitbetaald. Ik hoef geen haast te hebben. De wilde haren zijn er af. Ik weet niet of deze maatregelen echt helpen de stikstofuitstoot terug te dringen. Ik vrees dat het een druppel op de gloeiende plaat is.”