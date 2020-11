‘Niet genoeg geld voor steun aan schrijvers’

Er is meer geld nodig om schrijvers en vertalers in deze coronaperiode bij te staan. Dat zegt de Auteursbond. Tijdens de eerste aanvraagronde voor coronasteun dienden 246 auteurs een aanvraag in van maximaal 5000 euro. Het totaal aangevraagde bedrag oversteeg de 1 miljoen euro, terwijl de beoordelingscommissies 176.000 euro te verdelen hadden, aldus de bond.

„Wij zijn ontzettend blij dat we 67 romanschrijvers, dichters, kinderboekenschrijvers, vertalers en scenarioschrijvers kunnen helpen, maar tegelijkertijd moeten we bijna driekwart van de aanvragers tot onze spijt teleurstellen. Het is de Auteursbond duidelijk dat de nood onder schrijvers en vertalers hoog is en dat de steunregelingen, hoe welkom ook, onvoldoende soelaas bieden”, zegt Maria Vlaar, voorzitter van de Auteursbond.

Veel schrijvers ontberen inkomsten doordat ze geen lezingen en optredens kunnen geven en scenarioschrijvers kunnen veel minder kwijt doordat er amper voorstellingen en nieuwe producties zijn. Ook hebben nogal wat uitgevers bepaalde publicaties uitgesteld.

In januari 2021 opent de tweede aanvraagronde, waarvoor al wel geld is gereserveerd, maar ook dat zal volgens de bond zeker niet voldoende zijn.