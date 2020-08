Niet eerder zo warm op 8 augustus

Er is opnieuw een warmterecord gebroken. In De Bilt werd het om 11.40 uur 33,1 graden en daarmee is het officieel de warmste 8 augustus ooit gemeten, meldt Weeronline. In het zuidoosten van het land is het nog heter. In Arcen is het 33,7 graden. De temperatuur loopt zaterdagmiddag verder op.

Het oude record dateert uit 1975. Toen werd het in De Bilt 32,9 graden. Het is alweer het zesde officiƫle datum-warmterecord van het jaar. Daar tegenover staan geen kouderecords.

Ook de komende dagen blijft het zeer warm met maxima van 33 tot 34 graden. In het zuidoosten wordt het met 37 graden het warmst. Aan de noordwestkust is het 29 graden. Vanaf zondag kunnen we spreken van een officiƫle hittegolf en mogelijk komen er nog meer datum-warmterecords.