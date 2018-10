Niet eerder zo warm op 12 oktober in De Bilt

Het is op 12 oktober in De Bilt nog niet eerder zo warm geweest als vrijdag. Om 14.00 uur werd het daar 21,6 graden. Daarmee is het officieel de warmste 12 oktober sinds 1901, toen de metingen begonnen, aldus Weeronline. Het oude record in die plaats stond op 21,4 graden en dateert van 1990.

In Limburg steeg het kwik zelfs voor de tweede dag op rij naar de zomerse waarde van 25 graden bij het meetpunt Ell. Volgens Weeronline is dat nog nooit eerder voorgekomen zo laat in het jaar.

Het is al de tiende keer dit jaar dat een datumrecord voor de maximumtemperatuur in De Bilt geregistreerd wordt, stelt het weerbureau. Op 24 januari, 7 april, 8 april, 19 april, 22 april, 28 mei, 29 mei, 26 juli en 27 juli was het eveneens recordwarm. Hiertegenover staan drie kouderecords voor de maximumtemperatuur: 28 februari, 17 maart en recent op 23 september.

Zaterdag, zo verwacht Weeronline, wordt het nog warmer dan vrijdag. Met 22-24 graden aan de kust en 25-27 graden landinwaarts wordt het ongekend warm voor 13 oktober. Het record voor deze datum staat in De Bilt op 23,6 graden en werd gemeten in 1990.