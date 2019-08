Niet altijd juiste hulp voor cliënt in de knel

Door het beleid op het gebied van beschermd wonen ontstaat het risico dat cliënten niet de best passende hulp krijgen. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB) na onderzoek.

De studie wijst uit dat het aantal mensen met psychische problemen dat buiten de eigen regio wordt opgevangen in een beschermde woonomgeving, sinds 2015 is gedaald met 20 procent. Dat lijkt een goede ontwikkeling, maar in sommige gevallen is de beste plek voor deze mensen juist buiten de eigen regio en daar gaan ze nu dus niet altijd meer naartoe.

De daling komt mogelijk door de decentralisatie van de kosten voor beschermd wonen, aldus het CPB. Beschermd wonen is een woonvoorziening voor mensen met psychische, psychosociale of verslavingsproblemen. Vaak moeten mensen om er gebruik van te maken verhuizen naar een locatie buiten de eigen gemeente, als daar een passende plek is.