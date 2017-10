Niet alleen zand, ook plastic tussen je tenen

Het zand op Europese stranden mag er dan geregeld schoon uitzien, dat is het vaak niet. In elke kilo zand zitten gemiddeld zo’n 250 stukjes microplastic, blijkt uit onderzoek van Leidse wetenschappers. Dat zijn stukjes plastic kleiner dan een halve centimeter.

Het aantal plasticdeeltjes liep in IJsland op tot 700 per kilogram en zelfs tot meer dan het dubbele (1500) in Italië. Ook op het strand bij Den Haag troffen de onderzoekers relatief veel plasticstukjes aan: zo’n 500 per kilo.

„Vul je een espressokopje met zand, dan zitten daar al gauw 25 stukjes plastic in”, concludeert Thijs Bosker, universitair docent ecotoxicologie.

De onderzoekers van Universiteit Leiden onderzochten zandmonsters van 23 stranden in dertien Europese landen.

Bosker werkt aan een vervolgonderzoek naar de hoeveelheid plastic op Nederlandse stranden en de Cariben. Hij kijkt daarbij niet alleen naar de verdeling van microplastics in het milieu, maar ook naar de gevolgen daarvan voor levende organismen. „In experimenten willen we achterhalen of ze een negatief effect hebben op planten en dieren. Het feit dat we veel microplastics op de stranden vinden, zegt namelijk nog niets over de eventuele schade”, aldus de docent.