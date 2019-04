„Nieren beschermd door pil tegen suikerziekte”

Twee bestaande diabetesmedicijnen blijken de nieren dusdanig goed te beschermen dat suikerpatiënten veel later of zelfs helemaal niet gedialyseerd hoeven te worden als ze nierproblemen krijgen. Dat heeft het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) ontdekt.

Het gaat om de geneesmiddelen canagliflozine en dapagliflozine, die aan sommige patiënten worden voorgeschreven om de bloedsuiker te verlagen.

„Diabetes is de belangrijkste oorzaak van nierfalen wereldwijd, maar gedurende bijna twee decennia zijn er geen nieuwe behandelingen geweest om de nierfunctie te beschermen in patiënten met type 2 diabetes. Dit onderzoeksresultaat is een grote medische doorbraak omdat mensen met diabetes en nieraandoeningen een extreem hoog risico lopen op nierfalen, een hartaanval, een beroerte en de dood”, zegt hoogleraar Klinische Farmacologie Hiddo Lambers Heerspink.

De richtlijnen waarin staat welke geneesmiddelen artsen in welke situatie kunnen voorschrijven, worden nu op basis van deze studie aangepast.

Het onderzoek is gepubliceerd in de wetenschappelijke bladen New England Journal of Medicine (NEJM) en The Lancet Diabetes & Endocrinologie.