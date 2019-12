‘Niemand ving Rotterdam zo in woorden als Deelder’

Vanwege het overlijden van Jules Deelder hangt de Rotterdamse vlag op het stadhuis aan de Coolsingel halfstok. „Er is geen kunstenaar die de stad zo in woorden wist te vangen”, zei burgemeester Ahmed Aboutaleb in een reactie. „Steden schuilen niet als het regent”, haalde hij de dichter aan, „ook niet als die regen tranen zijn”. Volgens Aboutaleb kent iedere Rotterdammer minstens een van Deelders gedichten. Deelders dichtregels zijn in de hele stad te vinden, bijvoorbeeld op vuilniswagens.

Aboutaleb: „Vrij naar zijn eigen woorden hoop ik dat hij nu op een hoger plan gekomen is, met zijn vleugels wiekend door de lucht. Zodat hij wellicht met verbazing - en misschien met een beetje trots - kan zien hoe de stad huilt. Jules is Rotterdams erfgoed, verankerd in de stad, in het hart van de Rotterdammer. Namens het gemeentebestuur van Rotterdam wens ik familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte”.