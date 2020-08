Niemand vervolgd voor lekken opname over Haagse burgemeester

Niemand wordt vervolgd voor het laten uitlekken van een geluidsopname over de tijdelijke burgemeester van Den Haag vorig jaar. In de opname is te horen dat Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, zegt dat hij oud-minister Johan Remkes wil aanstellen als waarnemer. Volgens het Openbaar Ministerie is er niet genoeg bewijs om vast te stellen wie stiekem de opname heeft gemaakt en wie deze heeft laten uitlekken naar de media.

Smit noemde de naam van Remkes tijdens een vertrouwelijke bijeenkomst met de fractievoorzitters uit de Haagse gemeenteraad. Zij waren in oktober uitgenodigd op het provinciehuis van Zuid-Holland na het opstappen van burgemeester Pauline Krikke. Die vertrok na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de Haagse vreugdevuren.

„Meerdere fractievoorzitters hebben tijdens het gesprek hun telefoon op tafel gehad. Tegen één van hen waren de verdenkingen het sterkst”, laat het Openbaar Ministerie weten, zonder een naam te noemen. Volgens het OM zijn er „diverse aanwijzingen”, maar is dit niet genoeg om de fractievoorzitter te vervolgen. Daarom wordt de zaak geseponeerd.