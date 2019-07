Niemand vervolgd voor dood van korporaal

Niemand zal worden vervolgd voor de dood van een commando in opleiding. De korporaal werd in oktober onwel tijdens een oefening in zwembad De Stok in Roosendaal. Hij werd uit het water gehaald en gereanimeerd. Enkele dagen later overleed hij in een ziekenhuis in Rotterdam.

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bekendgemaakt dat er geen verder strafrechtelijk onderzoek komt. Instructeurs hadden constant toezicht op de mensen in het zwembad. Ze zagen binnen een halve minuut dat de korporaal niet boven water was gekomen en grepen meteen in. Volgens het OM is „adequaat gehandeld”.

Waaraan de man is overleden, is niet vast komen te staan.