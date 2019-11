Niels de Jonge wint Groot Dictee 2019

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal is gewonnen door Niels de Jonge. Hij had zes fouten. Het dictee werd afgenomen in Bibliotheek Broederenkerk in Zutphen en was rechtstreeks te volgen in het programma De Taalstaat van presentator Frits Spits op NPO Radio 1.

„Ik had het niet verwacht, ik moet de woorden nog even zoeken om te kunnen reageren”, zei De Jonge. Hij kreeg als prijs een vulpen. De Bekende Nederlander met de minste fouten (12) in het dictee is kinderboekenschrijver Gideon Samson, die eerder dit jaar een Gouden Griffel won voor zijn boek Zeb.

In Zutphen deden veertig kandidaten mee: twintig luisteraars van De Taalstaat en twintig Bekende Nederlanders, onder wie schrijver Jan Siebelink, presentatrice Ghislaine Plag en sportcommentator Frank Snoeks.

Ook in diverse andere bibliotheken in het land konden taalliefhebbers meedoen aan het dictee. In de bibliotheek in Breda maakte iemand het dictee foutloos. In de bibliotheek in Haarlem waren twee deelnemers die maar één fout hadden.

De deelnemers kregen, als het op spelling aankomt, ‘moeilijke woorden’ voorgeschoteld als mond-en-klauwzeer (1 woord, 2 streepjes), boerenperziken (met één k), gejeremieer, globetrotter, dreumesen (met één s), enzovoort (één woord). In het dictee werd ook goed ingespeeld op de actualiteit, zoals het boerenprotest onlangs op het Haagse Malieveld. „We worden beschimpt en geschandaliseerd, terwijl we nota bene ’s lands belangrijkste maaltijdbezorgers zijn, zei een boer uit een Zuidoost-Noord-Brabants dorp geagiteerd tegen me”.