Nicolas en de verdwijning van de wereld beste jongerenboek 2020

Het boek Nicolas en de verdwijning van de wereld door Anne Eekhout is uitgeroepen tot Beste Boek voor Jongeren 2020 in de categorie Nederlandstalig, meldt de stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB). In de categorie Vertaald ging dezelfde onderscheiding naar Darius de Grote is niet oké van Adib Khorram in de vertaling van Tjalling Bos.

Een vijfkoppige jury van jongeren koos de boeken. Over Nicolas en de verdwijning van de wereld zegt het gezelschap: „Dit boek is spannend, verrassend, en komt af en toe akelig dicht bij de werkelijkheid. Kortom: Nicolas en de verdwijning van de wereld spat van de originaliteit.”

In het boek Darius de Grote is niet oké, wordt volgens de jury op een goede manier duidelijk gemaakt hoe het is om met een depressie te moeten leven.

Een volwassen vakjury nomineerde tien boeken waaruit de jongerenjury mocht kiezen. De winnende auteurs krijgen een cheque ter waarde van 2500 euro.