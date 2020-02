Nicolaes Maes schittert in National Gallery

De National Gallery in Londen opent zaterdag een tentoonstelling van werk van de Hollandse meester Nicolaes Maes: Nicolaes Maes: Dutch Master of the Golden Age. De expositie is gemaakt in samenwerking met het Mauritshuis in Den Haag, waar ze tot medio januari te zien was.

De schilder Nicolaes Maes (1634-1693) begon op zijn dertiende als leerling van Rembrandt. Hij maakte historiestukken en Bijbelse taferelen, schilderijen van het dagelijks leven en veel (groeps)portretten. De taferelen uit het dagelijks leven, meestal met vrouwen in de hoofdrol, geven niet alleen een kijkje in de Hollandse interieurs en de bezigheden van vrouwen in die tijd, maar de personen zijn ook bijzonder levendig en vol karakter geschilderd, aldus de samenstellers.

Maes’ werk raakte over bijna de hele wereld verspreid. De tentoonstelling in Londen duurt tot en met maart.